The Peacemaker, George Clooney fece da solo la maggior parte dei suoi stunt!

Nel 1997 Mimi Leder, sbarcava al cinema con The Peacemaker, pellicola che metteva al suo interno tutte le tensioni del post guerra Fredda, raccontando la storia di uno scontro tra due treni in Russia, uno con dei passeggeri e l'altro che conteneva armi nucleari.

Se attori come Jason Statham hanno come abitudine realizzare i propri stunt in prima persona, altri, molto spesso preferiscono affidarsi al lavoro di professioni. Non raramente, per il nome del realismo, attori di enorme calibro hanno portato avanti nelle proprie pellicole le acrobazie per fare in modo che il proprio personaggio risultasse più tridimensionale, reale e aderente possibile alla narrazione. Questo è successo anche in The Peacemaker dove, George Clooney fece la maggior parte degli stunt che il film imponeva.

La scelta dell'attore causò non poca preoccupazione nella regista che, anni dopo, definì quel periodo particolarmente stressante anche per questo motivo. Parlando del lavoro dell'attore sul set, la Leder definì Clooney "senza paura" per il modo in cui affrontava quotidianamente tutti gli stunt senza paura e senza la minima preoccupazione per se stesso e la propria salute.

