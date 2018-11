The Party's Just Beginning: poster e trailer del film di Karen Gillan

Dopo la première al Glasgow Film Festival, sono disponibili il trailer e il poster di The Party's Just Beginning, opera prima da regista per la star di Guardiani della Galassia, Karen Gillan, che nella serie di film del Marvel Cinematic Universe interpreta il personaggio di Nebula, sorella adottiva di Gamora (Zoe Saldana).

Scritto, prodotto e diretto da Karen Gillan, The Party's Just Beginning segue le vicende di Liusaidh, una giovane donna scozzese che lotta per superare lo shock del suicidio della sua migliore amica, facendo ricorso al sesso e all'alcol, trovandosi a lottare per la sua stessa vita.

Prodotto, tra gli altri, da Boman Modine, The Party's Just Beginning unisce nel cast Karen Gillan con Lee Pace, insieme a Paul Higgins, Matthew Beard, Siobhan Redmond e Jamie Quinn.

Il film è stato presentato al Glasgow Film Festival e al TriBeca Film Festival, generando recensioni mediamente positive. Qui al link di EW potete trovare il trailer.

The Party's Just Beginning sarà nelle sale dal 7 dicembre mentre sarà reso disponibile on demand dall'11 dicembre. Karen Gillan ha già diretto un paio di cortometraggi ma è al debutto nella regia di un lungometraggio. Nell'ultimo anno ha fatto anche parte del cast di Jumanji: Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan e nel ricco parterre di star di Avengers: Infinity War.