The Party: il nuovo trailer del film di Sally Potter presentato a Berlino e Roma

Roadside Pictures ha diffuso il nuovo trailer di The Party , film diretto dae presentato in concorso al Festival di Berlino, dove ha vinto il Guild Film Prize, e alla recente Festa del Cinema di Roma. L'uscita nelle sale statunitensi di questa divertente dark comedy che ha conquistato la critica è prevista per il prossimo 16 febbraio.

The Party racconta la storia di Janet, una donna impegnata ad organizzare una cena tra amici nella sua casa londinese per festeggiare le sue vittorie politiche, nonostante la preoccupazione del marito, Bill. La prima ad arrivare è la migliore amica di Janet, April, e ognuno degli invitati sembra avere delle notizie drammatiche da condividere. Quando Bill farà un annuncio importante si scatenerà una lunga serie di rivelazioni.

Realizzato in bianco e nero, The Party, diretto da Sally Potter, comprende nel cast Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones, Emily Mortimer e Cillian Murphy.