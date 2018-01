The Party: ecco il trailer della commedia di Sally Potter al tempo della Brexit!

"Recentemente è uscito il trailer italiano di, la nuova travolgente commedia disulla borghesia inglese ai tempi della Brexit. La pellicola verrà distribuita nei cinema dall' 8 febbraio da AcademyTwo.

"Acclamato al Festival di Berlino e alla Festa del Cinema di Roma, la commedia vanta un cast d'eccezione formato da Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cillian Murphy, Emily Mortimer, Cherry Jones.

Sinossi: Janet (Kristin Scott Thomas) è appena stata nominata Ministro del Governo Ombra, il coronamento della sua carriera politica. Lei e suo marito Bill decidono di festeggiare con gli amici più intimi. Gli ospiti arrivano nella loro casa di Londra, ma la festa prende una piega inaspettata quando Bill all’improvviso fa due rivelazioni esplosive.

Amore, amicizia, convinzioni politiche e un intero stile di vita vengono messi in discussione. La Potter costringe i suoi personaggi ad usare l’artiglieria pesante anche in senso letterale, punta sul caos, sul panico per mettere a nudo le false sicurezze, la morale senza più consistenza dell’intellettuale borghese, il ruolo delle donne nell’era post – post femminista.

The Party arriva in Italia al cinema a partire dall'8 febbraio 2018."