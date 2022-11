The Pale Blue Eye: trailer italiano e nuovo titolo per il film Netflix con Christian Bale

A qualche settimana dal primo trailer di The Pale Blue Eye, il nuovo film diretto da Scott Cooper con protagonista Christian Bale in uscita in esclusiva su Netflix è tornato a mostrarsi con un teaser in italiano.

Il filmato è lo stesso presentato in anteprima a fine ottobre in occasione di Halloween, ma fornisce agli spettatori italiani un primo assaggio del doppiaggio nella lingua nostrana: inoltre, Netflix ha approfittato del nuovo teaser per comunicare anche il titolo ufficiale col quale il film sarà noto nel nostro mercato, vale a dire The Pale Blue Eye - I delitti di West Point.

La storia del film è ambientata a West Point, nel 1830: qui, un rassegnato detective in pensione viene assunto per indagare discretamente sull'orribile omicidio di una recluta. Ostacolato dal codice del silenzio tra i cadetti, ne assolda uno per risolvere il caso: un ragazzo che in un futuro prossimo sarà conosciuto al mondo come Edgar Allan Poe.

Basato sul romanzo di Louis Bayard, The Pale Blue Eye - I delitti di West Point è il terzo film del lungo sodalizio tra il regista Scott Cooper e l'attore vincitore del premio Oscar Christian Bale: i due avevano già collaborato in precedenza per il thriller Il fuoco della vendetta e per il western Hostiles. The Pale Blue Eye - I delitti di West Point uscirà nelle sale cinematografiche nord-americane il 23 dicembre, per poi approdare in esclusiva su Netflix a partite dal 6 gennaio 2023 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Al momento non è chiaro se il titolo uscirà nelle sale anche in Italia, dunque rimanete sintonizzati.