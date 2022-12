The Pale Blue Eye: omicidi e misteri nel trailer del nuovo film Netflix con Christian Bale

A poche ore dalla pubblicazione del nuovo poster di The Pale Blue Eye, la piattaforma di streaming on demand Netflix ci ha concesso un ulteriore sguardo al thriller gotico con protagonista Christian Bale grazie al secondo trailer ufficiale.

Il filmato, che come al solito potete trovare comodamente all'interno dell'articolo, inizia a raccontare la macabra vicenda gli omicidi di West Point, col detective Augustus Landor di Christian Bale chiamato ad, indagare sulla misteriosa serie di omicidi che vedono coinvolto anche un giovane aspirante scrittore che risponde al nome di Edgar Allan Poe, interpretato dalla star della saga di Harry Potter Harry Melling. Oltre a Melling e a Bale, The Pale Blue Eye sarà interpretato da Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Timothy Spall, Robert Duvall e Fred Hechinger.

West Point, 1830: nelle prime ore di una grigia mattina d'inverno, un cadetto viene trovato morto. Ma dopo che il corpo arriva all'obitorio, la tragedia diventa ancora più feroce quando si scopre che il cuore del giovane è stato abilmente rimosso. Temendo danni irreparabili alla neonata accademia militare, i suoi leader si rivolgono a un detective locale, Augustus Landor (Christian Bale), per risolvere l'omicidio. Ostacolato dal codice del silenzio dei cadetti, Landor chiede aiuto a uno di loro per portare avanti il caso, un eccentrico cadetto con un disprezzo per i rigori dell'esercito e un debole per la poesia: un giovane di nome Edgar Allan Poe (Harry Melling).

Il film, diretto da Scott Cooper, uscirà dal 6 gennaio 2023 in esclusiva su Netflix. Per altri approfondimenti guardate il primo trailer in italiano di The Pale Blue Eye.