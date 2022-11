The Pale Blue Eye, Netflix rilascia il poster ufficiale del film con Christian Bale!

Nuovo poster ufficiale per The Pale Blue Eye, nuovo film di Scott Cooper che vede come protagonista Christian Bale. L'atmosfera tetra e nebbiosa, già penetrata nella nostra mente dopo il trailer italiano di The Pale Blue Eye, torna a ripetersi in una sola immagine dal tono cupo e sinistro.

Basato sull'omonimo romanzo del 2006 di Louis Bayard, The Pale Blue Eye si focalizza su un macabro omicidio che ha come sfondo la West Point Academy. Incaricato del caso è un detective (Christian Bale) dall'oscuro passato, che non tarderà a riemergere dal contatto con un poeta alcolizzato che diventerà suo assistente (Edgar Allan Poe). Quest'ultimo sembra essere proprio un omaggio allo scrittore americano (interpretato da Harry Melling, il famosissimo Dudley Dursley in Harry Potter e Harry Beltik in La Regina degli Scacchi): non a caso, infatti, l'atmosfera del film ricorda proprio quella dei suoi racconti. Ed è sempre non fortuita la scelta del titolo, che sarebbe ispirato da una frase di The Tell-Tale Hart di Poe.

Il regista Scott Cooper infatti sembra essere molto legato all'autore, proprio perché, come dichiarato per Netflix Tudum, suo padre era un insegnante d'inglese, il che gli ha permesso di entrare in contatto con la letteratura di Poe sin da piccolo. Il padre stesso gli avrebbe consigliato la lettura di The Pale Blue Eye di Bayard.

Insomma, consigliamo di rimanere sintonizzati a chi ama un'atmosfera thriller, horror e gialla insieme, perché il 23 Dicembre 2022 The Pale Blue Eye arriverà in solamente alcune sale selezionate. Prima che il film arrivi sulla piattaforma Netflix, ci sarà da aspettare fino al 6 Gennaio 2023.

Per alimentare ancora di più l'hype, vi ricordiamo (o vi informiamo, per chi non lo sapesse) che il cast ufficiale vanterà di nomi quali: Lucy Boynton, Timothy Spall, Toby Jones e Charlotte Gainsbourg. Tenetevi forte, perché ci sarà anche Gillian Anderson in The Pale Blue Eye, che recentemente ci ha stregato con il suo ruolo iconico in The First Lady e nella serie Sex Education!