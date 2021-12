The Pale Blue Eye: Gillian Anderson con Christian Bale nel cast del film Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline, Gillian Anderson si sarebbe unita al cast di The Pale Blue Eye, film basato sul romanzo omonimo di Louis Bayard e incentrato sull'enigmatica figura di Edgar Allan Poe. Se il maestro del brivido è stata fonte di numerose ispirazioni al cinema e in televisione stavolta ci sarà proprio la sua figura al centro.

The Pale Blue Eye è stato acquistato da Netflix lo scorso marzo dopo un accordo da $55 milioni di dollari, che assicurerà alla piattaforma digitale i diritti di distribuzione a livello mondiale. Christian Bale è il protagonista e nel cast troviamo Harry Melling, nel ruolo di Edgar Allan Poe, celebre per essere stato Dudley nella saga di Harry Potter e che recentemente abbiamo ritrovato in numerose porduzioni Netflix come La regina degli scacchi e The Old Guard. Alla regia troviamo Scott Cooper, che torna a collaborare con Bale dopo Il fuoco della vendetta e Hostiles.

Nel cast, oltre a Anderson, sono entrati anche Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Keel Cook (Encounter), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (The Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark) e il Premio Oscar Robert Duvall (The Judge).

The Pale Blue Eye è basato su un romanzo del 2006 scritto da Louis Bayard: la storia è ambientata nel 1830 e segue un detective veterano (Bale) che indaga su un raccapricciante omicidio avvenuto nella West Point Academy. Come proprio assistente, il detective assume un giovane poeta con un debole per l'alcol, l'uomo che un giorno diventerà noto al mondo come Edgar Allen Poe, e mentre i due lavorano per svelare il mistero, la loro neonata amicizia sarà messa alla prova dall'oscuro passato del detective.

Bale, lo ricordiamo, è stato visto recentemente in Le Mans 66 - La Grande Sfida di James Mangold e tornerà nei prossimi mesi con il prossimo film senza titolo di David O Russell, con Margot Robbie e John David Washington, fra gli altri, e soprattutto Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios.

Quest'anno abbiamo rivisto Gillian Anderson nella terza stagione di Sex Education e nella seconda stagione di The Great al fianco di Elle Fanning.