The Pale Blue Eye, Christian Bale sulla recitazione: "un rapporto amore-odio"

Il pluripremiato agli Oscar Christian Bale ha riflettuto sul suo complesso rapporto con la recitazione, durante un'intervista per il suo ultimo film, The Pale Blue Eye.

"C'è sempre stato un rapporto amore-odio. E' sempre stata una grande lotta per me. 'Non voglio farlo. Lo odio.' E poi, 'No dai, mi piace'. Ed è stato così da quando ho iniziato", ha affermato Christian Bale durante una recente intervista su Hits Radio con Harry Milling.

"Facevo dei piccoli sketch con un mio amico durante la scuola primaria. Ci piaceva. Grazie mille [per avermi detto di essere bravo]. Vediamo come andrà avanti", continua Bale.

D'altronde non è la prima volta che Bale parla della sua esperienza con la recitazione. Qualche tempo fa, l'attore aveva descritto il set di Thor: Love and Thunder come monotonia: "Il green-screen è la monotonia per antonomasia. Ci sono delle persone qualificate. Attori con molta più esperienza rispetto a me. E' possibile distinguere un giorno dall'altro? No. Assolutamente no. Non ho proprio idea di cosa fare. Non riuscivo nemmeno a distinguere una piattaforma dall'altra. Mi continuavano a dire: 'Sei sulla piattaforma 3' 'Sì, ma qual è?' Rispondevo io. 'Quella blu'. Oppure: 'Sei sulla piattaforma 7' 'E questa qual è?' 'Quella blu' 'Sì, ma dov'è?'".

Vi rimandiamo alla nostra recensione di The Pale Blue Eye, non perdetevela!