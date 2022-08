The Pale Blue Eye: Christian Bale quasi irriconoscibile nella prima foto del film Netflix

Netflix ha svelato oggi la prima immagine ufficiale da The Pale Blue Eye dove possiamo vedere il protagonista interpretato dal Premio Oscar Christian Bale, che rivedremo spesso entro la fine dell'anno (sarà anche nel nuovo film di David O. Russell, Amsterdam). Questa pellicola è prevista per l'arrivo su Netflix, nel cast c'è anche Gillian Anderson.

Come detto, Christian Bale è il protagonista della storia e nel cast troviamo Harry Melling, nel ruolo di Edgar Allan Poe, celebre per essere stato Dudley nella saga di Harry Potter e che recentemente abbiamo ritrovato in numerose porduzioni Netflix come La regina degli scacchi e The Old Guard. Alla regia troviamo Scott Cooper, che torna a collaborare con Bale dopo Il fuoco della vendetta e Hostiles.

The Pale Blue Eye è basato su un romanzo del 2006 scritto da Louis Bayard: la storia è ambientata nel 1830 e segue un detective veterano (Bale) che indaga su un raccapricciante omicidio avvenuto nella West Point Academy. Come proprio assistente, il detective assume un giovane poeta con un debole per l'alcol, l'uomo che un giorno diventerà noto al mondo come Edgar Allen Poe, e mentre i due lavorano per svelare il mistero, la loro neonata amicizia sarà messa alla prova dall'oscuro passato del detective.

Bale, lo ricordiamo, è stato visto recentemente in Le Mans 66 - La Grande Sfida di James Mangold e tornerà nei prossimi mesi con il nuovo film di David O Russell, Amsterdam, con Margot Robbie e John David Washington, fra gli altri. Il suo ultimo lavoro è Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios in cui ha interpretato Gorr il Macellatore di Dei. Su queste pagine potete recuperare il trailer di Amsterdam.

The Pale Blue Eye uscirà in alcune sale cinematografiche selezionate dal 23 dicembre 2022 per poi approdare su Netflix il 6 gennaio 2023.