The Pale Blue Eye: Christian Bale e Edgar Allan Poe nel teaser del nuovo film Netflix

Dopo le prime foto di The Pale Blue Eye pubblicate qualche settimana fa, uno dei film esclusivi di Netflix più attesi della stagione è tornato a mostrarsi con un teaser trailer ufficiale arrivato online pochi istanti fa.

The Pale Blue Eye vede il vincitore del premio Oscar Christian Bale interpretare il ruolo di Augustus Landor, un ex detective in pensione costretto a tornare a lavoro per indagare su una serie di misteriose impiccagioni che stanno terrorizzando West Point. Augustus unisce le forze con nientemeno che Edgar Allan Poe (interpretato da Harry Melling) per risolvere l'oscuro caso di questo sfuggente serial killer, dietro il quale si potrebbe addirittura celare un elemento soprannaturale.

Basato sul romanzo di Louis Bayard, The Pale Blue Eye è diretto da Scott Cooper, acclamato regista di Crazy Heart che aveva già lavorato con Christian Bale nel thriller Il fuoco della vendetta e nel western Hostiles; tra gli altri suoi film ricordiamo anche il gangster movie Black Mass con Johnny Depp il più recente horror Antlers, prodotto da Guillermo Del Toro.

The Pale Blue Eye uscirà nelle sale cinematografiche nord-americane il 23 dicembre, per poi approdare in esclusiva su Netflix a partite dal 6 gennaio 2023 in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Al momento non sappiamo se è prevista un'uscita al cinema anche per il mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.