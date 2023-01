The Pale Blue Eye: 5 cose da sapere sul thriller con Christian Bale da oggi su Netflix

Dopo averlo visto in azione del trailer finale di The Pale Blue Eye, l'attore premio Oscar Christian Bale debutta oggi col suo nuovo film sulla piattaforma di streaming on demand Netflix.

Per prepararvi alla visione, ecco 5 curiosità da sapere su The Pale Blue Eye:

Trama : Il film, un thriller investigativo di impianto gotico, racconta la storia del detective veterano Augustus Landor che, nel 1830, viene convocato a West Point, New York, per indagare su una serie di omicidi all'Accademia militare degli Stati Uniti. Ad affiancarlo ci sarà un giovane cadetto estroverso chiamato Edgar Allan Poe, che un giorno diventerà uno dei più celebrati autori statunitensi di sempre.

The Pale Blue Eye - I delitti di West Point è disponibile ora su Netflix.