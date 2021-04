The Palace, svelato il nuovo film di Roman Polanski diretto per Rai Cinema

Come rivela Deadline, il controverso regista Roman Polanski tornerà presto dietro la cinepresa per dirigere The Palace, nuovo film drammatico ambientato nella notte del capodanno del 1999 in un lussuoso hotel svizzero dove si intrecceranno le vite e le speranze di diversi ospiti della struttura a cinque stelle.

A rivelare il progetto nelle scorse ore è stato Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che produrrà il film insieme alla Eliseo Entertainment di Luca Barbareschi, amico ormai intimo di Polanski e già finanziatore del suo ultimo e bellissimo L'ufficiale e la spia.



A scrivere la sceneggiatura del progetto c'è il regista polacco Jerzy Skolimowski, che ha firmato la storia a quattro mani insieme allo stesso Polanski. Del Brocco ha comunque parlato del progetto durante una conferenza stampa, rivelando:



"La prima stesura della sceneggiatura mi è arrivata solo pochi giorni fa e non posso fornire dettagli specifici per diretta richiesta del signor Polanski. I grandi registi sono estremamente protettivi nei confronti dei loro lavori. Dovremmo aspettare il prossimo autunno". Lo stesso AD di Rai Cinema ha anche sottolineato che pur restando persona non grata nel mondo dello show-bitz, la società ha guardato al "lato artistico" dell'autore e al successo de L'ufficiale e la spia.



In aggiunta, sempre Del Brocco ha parlato di altri tre progetti prodotti da Rai Cinema: La Chimera di Alice Rohrwacher, Chiara di Susanna Nicchiarelli e l'adattamento de I Promessi Sposi di Pietro Marcello.