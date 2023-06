The Palace: svelata la data d'uscita italiana del nuovo film di Roman Polanski

Èliseo Entertainment e Rai Cinema hanno annunciato in questi minuti la data d'uscita ufficiale di The Palace, nuovo film di Roman Polanski, che torna alla regia a quattro anni dal suo ultimo capolavoro L'ufficiale e la spia, premiato a Venezia.

È il 31 Dicembre 1999, e al lussuoso The Palace Hotel fervono i preparativi per il Capodanno più atteso di sempre: ospiti milionari da tutto il mondo si preparano ad entrare nel Nuovo Millennio, tra vezzi, vizi e stravaganze. Roman Polanski ci regala una commedia assurda, nera e provocatoria, con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Bronwyn James, Fortunato Cerlino, Michelle Shapa e anche il grande Mickey Rourke.

Il film è scritto da Jerzy Skolimowski, Ewa Piaskowska e Roman Polanski, con musiche dell'acclamato compositore Alexandre Desplat. The Palace è una coproduzione Italia, Svizzera, Polonia e Francia, coprodotta da Èliseo entertainment con Rai Cinema CAB Productions, Lucky BOB, RP Productions. Tra i produttori Etienne Dontaine e Stéphane Rigotti per Agent Double, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Atlas Sztuki, Adam Gudell per Moderator Inwestycje, Jarosław Fabiański per Direct4energy. Il film è prodotto da Luca Barbareschi, Wojciech Gostomczyk e Jean-Louis Porchet.

