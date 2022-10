The Pack: Skarsgård regista e co-protagonista del film al fianco di Florence Pugh

Florence Pugh dalla Marvel ha ricevuto ben 10 milioni di dollari per aver detto sì a due nuovi progetti. Non solo supereroi però nell'agenda lavorativa dell'attrice. Poco fa è stata annunciata come co-protagonista, insieme a Alexander Skarsgård , del thriller psicologico The Pack.

Lontana oramai dalle polemiche con Olivia Wilde e dai pettegolezzi sul dietro le quinte di Don't Worry Darling, che l'hanno travolta durante questi mesi, Florence Pugh è pronta per rimettersi di nuovo all'opera.

L'annuncio della sua presenza in The Pack è più che recente. Al suo fianco troveremo lo svedese Alexander Skarsgård, che curerà anche la regia del progetto. Le riprese non dovrebbero iniziare prima di marzo 2023, ma già abbiamo qualche informazione sulla trama del film prodotto da 30West, sceneggiato Rose Gilroy e curato da Jennifer Fox. La sinossi rivela: "Il film segue un gruppo di documentaristi che affrontano le remote terre selvagge dell'Alaska nel tentativo di salvare una specie di lupi quasi estinta. Quando la troupe verrà riunita, in occasione di una prestigiosa cerimonia di premiazione, le tensioni si accenderanno quando una verità mortale minaccerà di svelare il loro lavoro".

Una trama che per il momento pare non solleticarci troppo, ma che potrebbe rappresentare l'inizio di un lavoro di tutto rispetto. Per il momento sono stati scelti nomi di un certo livello e non vediamo l'ora di ricevere maggiori aggiornamenti su questa pellicola.