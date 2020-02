The Owner: primo sguardo all'horror con Maisie Williams

Versatile Films e Logical Pictures hanno diffuso in rete (via Bloody Disgusting) un primo sguardo a The Owner, nuova pellicola horror che vedrà come protagonista Maisie Williams dopo la sua attesa apparizione in The New Mutants.

Questa la sinossi del film: "Inghilterra rurale, inizio anni '90. Gli amici d'infanzia Nathan e Terry sono spinti dal sociopatico Gaz a derubare gli Huggins, l'anziano medico del posto e sua moglie. La fidanzata di Nathan, Mary, è fortemente contraria al piano, ma i ragazzi sono pronti: la casa del dottore è isolata, c'è una cassaforte piena di soldi, e a casa non ci sarà nessuno. È la loro occasione per fuggire dal postaccio in cui sono nati. Ma gli Huggins tornano a casa in anticipo, la situazione si ribalta e si trasforma in un gioco mortale tra gatto e topo, in cui i giovani dovranno salvarsi da un incubo che non avrebbero potuto mai immaginare."

In calce alla notizia potete trovare le prime foto tratte dalla pellicola, nelle quali vediamo una sfinita Maisie Williams.

Basato sul romanzo "Une Nuit de Pleine Lune" scritto da Yves H. e Hermann, il film presenta una storia che potrebbe ricordare quella di The Man in the Dark, il thriller-home invasion diretto da Fede Alvarez e uscito nel 2016 per cui è in sviluppo un secondo capitolo.

Nel cast del film troveremo anche Jake Curran, Ian Kenny, Sylvester McCoy, e Rita Tushingham. Che ve ne pare di queste prime immagini? Fatecelo sapere nei commenti.