The Owner, primo assaggio dell'horror con Maisie Williams grazie al nuovo video

È grazie a Empire Magazine che possiamo mostrarvi la prima clip ufficiale dell'intrigante e spaventoso The Owners, nuovo horror home invasion scritto e diretto da Julius Berg che vede come protagonista principale Maisie Williams, l'amatissima Arya dell'ormai conclusa saga di Game of Thrones di HBO.

Potete vede l'inquietante clip in alto, dove il personaggio dell'attrice è in lacrime a parlare con due signori anziani decisamente agghiaccianti. "Qualcuno potrebbe farsi male", dice l'anziana donna, e più che un avvertimento sembra una promessa.



La Williams è protagonista del progetto insieme a Sylvester McCoy (famoso per The Hobbit, ma soprattutto per aver interpretato la settima incarnazione del Doctor Who) e Rita Tushingham.

Il film, che è ambientato nell'Inghilterra rurale degli '90, racconta la storia di due amici, Nathan e Terry, che vengono spinti dal poco raccomandabile Gaz a derubare la casa di una famiglia benestante della zona. La fidanzata di Nathan, Mary (la nostra Maisie Williams), non è d'accordo ad attuare il piano, ma la situazione sembra davvero favorevole. Tutto cambierà quando gli Huggins, i proprietari della casa, rientreranno prima del previsto, dando inizio una serie di conseguenze sanguinose (e mortali) alle quali assisteremo.



The Owners è atteso in noleggio digitale il prossimo 22 febbraio 2021. Fateci sapere cosa ne pensate della clip del film nei commenti in calce alla notizia.