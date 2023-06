The Out Laws - Suoceri Fuorilegge: in arrivo il trailer con Nina Dobrev e Adam DeVine!

Tra poco più di un mese, il 7 Luglio 2023, arriverà sulla piattaforma streaming Netflix The Out Laws - Suoceri Fuorilegge, nuova action comedy che vede Nina Dobrev e Adam DeVine. Ad aumentare l'attesa è l'uscita del trailer ufficiale.

Nina Dobrev: "I miei genitori mi hanno appena inviato una mail: verranno al nostro matrimonio".

Adam DeVine: "incontrerò i tuoi genitori!!! Finalmente!!! Sei contenta? Non sei contenta. Sei un minimo contenta? C'è un po' di contentezza in te?".

Così inizia il trailer ufficiale di The Out Laws - Suoceri Fuorilegge. Poco dopo questo scambio di battute, vengono presentati i due genitori: Pierce Brosnan ed Ellen Barkin (quest'ultima star di Seduzione Pericolosa). I due non sembrano essere due genitori convenzionali: viene subito fatto notare al padre il suo grande fascino.

Richard Kind: "Sei molto attraente".

Pierce Brosnan: "Grazie!"

Kind: "Non è un complimento. Per me è troppo".

Questo un altro degli esilaranti dialoghi presenti nel trailer. Da subito si nota la differenza tra le due famiglie, ma i due sono più innamorati che mai. A rompere l'equilibrio prima del matrimonio è un furto in banca sospetto. Il personaggio di DeVine infatti si occupa della sicurezza di una banca, e sostiene che la compagna abbia rivelato ai suoi genitori per sbaglio il codice di sicurezza della botola in cui 5 milioni di dollari sono custoditi. Il personaggio della Dobrev (protagonista di The Vampire Diaries) non riesce a credere che i suoi possano aver fatto una cosa del genere, ma ben presto si ritroverà ad affrontare la realtà, e a collaborare tutt'insieme per un'ulteriore minaccia: i rivali di mamma e papà.

Vi è piaciuto il trailer di The Out - Laws: Suoceri Fuorilegge? Pensate di vederlo su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!