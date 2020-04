The Others: in sviluppo un film remake del cult con Nicole Kidman

Una delle più grandi attrattive per i fan dell'horror all'uscita di The Others nelle sale fu il debutto del trailer di Halloween: Resurrection, eppure, dopo la visione del film di Alejandro Amenabar, questo divenne un piccolo cult di genere, ben criticato, molto amato e con un incasso di 200 milioni di dollari a fronte di un budget di 17 milioni.

Sì, il film con Nicole Kidman fu trainato a questo successo esplosivo sulla scia de Il Sesto Senso di M. Night Shyamalan, e adesso che ci stiamo avvicinando al 20° anniversario della sua release cinematografica, Deadline riporta che la Sentient Entertainment ha annunciato in queste di aver vinto la battaglia per i diritti del remake, che arriverà presumibilmente già il prossimo anno.



Il piano della casa di produzione è comunque quello di reinventare e modernizzare la storia della vedova di guerra chiusa in casa con i suoi figli a causa di una rara condizione patologica, il che è assolutamente interessante oggigiorno, guardando alla Pandemia di Coronaviurs e all'auto-isolamento nelle proprie case. Deadline scrive inoltre che il remake sta già attirando l'attenzione di molti talenti creativi e collaboratori della compagnia.



Il produttore e manager di Sentient, Renee Tab, ha dichiarato al riguardo: "È quasi inquietante notare quanto siano attuali i temi trattati: isolamento personale, paura e paranoia, l'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e anche noi stessi dai pericoli che ci circondano. Non vediamo l'ora di tornare a svelare gli strati della psiche e del carattere di Grace, il cui dolore e i demoni che combatte attirano gli spettatori in un viaggio assolutamente compassionevole".



Cosa ne pensate?