The Other Side of the Wind: Netflix svela poster e primo trailer del film di Orson Welles

Netflix ha svelato il primo trailer ufficiale e il poster di The Other Side of the Wind, il mitologico ultimo film del maestro Orson Welles rimasto incompiuto per oltre quarant'anni e adesso finalmente completato.

Nel 1970 il leggendario regista di Quarto Potere e L'Infernale Quinlan iniziò le riprese di quella che sarebbe stata la sua ultima opera cinematografica con un cast di luminari di Hollywood tra cui John Huston, Peter Bogdanovich, Susan Strasberg e la sua compagna, Oja Kodar.

Dopo la morte del regista il film è rimasto incompleto e, anche a causa di diverse questioni finanziarie e legali, la produzione si è prolungata per anni. Più di mille bobine di negativi cinematografici conservate in un caveau di Parigi hanno aspettato che qualcuno le raccogliesse, fino a che nel marzo del 2017 i produttori Frank Marshall (che ha lavorato come direttore di produzione di Welles durante le riprese iniziali) e Filip Jan Rymsza hanno raccolto la sfida di completare il film dopo oltre 40 anni. Con una nuova colonna sonora del compositore premio Oscar Michel Legrand e riassemblato da un team tecnico che include il montatore premio Oscar Bob Murawski, The Other Side of the Wind è finalmente concluso e pronto per essere presentato al mondo.

L'ultimo film di Orson Welles racconta la storia del regista J.J. "Jake" Hannaford (Huston), che torna a Los Angeles dopo anni di auto-esilio in Europa con l'intenzione di realizzare un nuovo lavoro, il più innovativo della sua carriera. Sia satira dello studio system classico sia della New Hollywood, che al tempo stava scuotendo le cose, l'ultimo testamento artistico di Welles è un'affascinante capsula temporale di un'era ormai lontana nel cinema e il tanto atteso "nuovo" lavoro di un maestro indiscusso.

Il film è stato diretto da Orson Welles e prodotto da Frank Marshall (serie Indiana Jones, Jurassic World: Fallen Kingdom) e Filip Jan Rymsza (Valley of the Gods). The Other Side of the Wind sarà presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia il 31 agosto e farà il suo debutto nelle sale e su Netflix il 2 novembre.