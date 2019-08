The Other Side of the Wall, il live action dal romanzo di Amy Ephron

Scrittrice di fama internazionale, Amy Ephron sta per varcare la soglia del grande schermo: The Other Side of the Wall, il suo romanzo più recente con le avventure di Tess e del suo fratellino Max, sarà adattato in una versione live action di tutto rispetto, almeno stando ai nomi messi in gioco per la fase di scrittura dell’opera.

Scrivere romanzi per ragazzi non è impresa facile: deve saperlo Amy Ephron, autrice statunitense che ha pubblicato da poco The Other Side of the Wall, capitolo conclusivo della sua trilogia narrativa.

Con l’uscita di The Castle in the Mist e Carnival Magic, la fama dell’autrice è andata di pari passo con le avventure fantastiche di due fratellini, Tess e Max, che vivono i viaggi immaginari della scrittrice nella Londra del periodo natalizio.

Da poco è giunta la notizia di un prossimo adattamento cinematografico con la sceneggiatura di Alec Sokolow, già conosciuto per lo script del primo Toy Story – a proposito, il quarto capitolo era nato in segreto e ora è un successo stellare!

Accanto allo sceneggiatore figura anche suo fratello, Sam Sokolow, come responsabile della casa di produzione Nice Media Studios.

Così Amy Ephron commenta la notizia: “Per me è un regalo meraviglioso lavorare con questo gruppo di talenti e realizzare il live action della storia di Tess e Max: le loro doti straordinarie renderanno tutto possibile”.

Dal canto suo Alec Sokolow si esprime con toni entusiastici per la collaborazione artistica: “Sono così grato che Amy mi abbia invitato a giocare con la sua immaginazione. Le sue parole trasportano verso regni incantati pieni di avventure, emozioni e seconde possibilità, senza alcun tipo di violenza fisica o verbale. Si tratta di una narrazione classica, davvero ben fatta”.