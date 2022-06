The Other Side: in esclusiva per Everyeye una clip dall'inquietante horror svedese!

Grazie a Bim Distribuzione possiamo presentarvi in anteprima una clip esclusiva da The Other Side, il nuovo e inquietante horror che ha sconvolto la Svezia rivelandosi un fenomeno al botteghino. La pellicola, diretta da Tord Danielsson e Oskar Mellander, con protagonisti Dilan Gwyn e Linus Wahlgren, arriverà nelle nostre sale il 9 giugno prossimo.

Nella clip in questione vediamo la protagonista della storia, Shirin, piazzare una telecamera nella propria stanza da letto, mentre esce dalla stanza, la vediamo guardare sul monitor della telecamera per scoprire che una figura alquanto inquietante è rivolta verso il muro dando le spalle alla camera. Una volta rientrata, non scorgerà nulla nella stanza, ma la figura è perennemente svelata dalla telecamera posizionata in precedenza.

Di seguito la sinossi della pellicola: Shirin si è appena trasferita in una villa bifamiliare con il compagno Fredrik e il piccolo Lucas, figlio di Fredrik. Tutto sembra perfetto per iniziare una nuova vita insieme, ma ogni casa nasconde un segreto, che sia in soffitta o in cantina, gli incubi più inquietanti si nascondono nei posti più bui e spesso anche nelle zone d’ombra della nostra mente. E così, quando Fredrik parte per lavoro lasciando a casa suo figlio con la sua nuova mamma, accade qualcosa: strani rumori sembrano provenire dalla parte disabitata della villa. Chi si nasconde? Cosa c’è lì? E perché Lucas dice di aver trovato un amico nell’altra parte della casa?

Tratto da una inquietante storia vera, The Other Side, horror campione d’incassi in Svezia, arriverà nelle sale italiane il prossimo 9 giugno grazie a Bim Distribuzione. Potete visualizzare la clip esclusiva comodamente nel post messo in calce a questa news.

In precedenza vi avevamo segnalato le altre uscite al cinema di giugno, tra cui Il giorno più bello e ovviamente Lightyear - La vera storia di Buzz, il nuovo film Pixar. Avete visto l'ultimo poster Dolby di Lightyear?