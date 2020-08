The One & Only Ivan: teaser e poster per il nuovo film Disney Plus con Bryan Cranston

Walt Disney Studios ha rilasciato uno nuovissimo filmato in anteprima e un poster ufficiale per The One & Only Ivan, il prossimo originale ibrido live-action/CGI che sarà distribuito direttamente sul servizio di streaming on demand Disney Plus.

Originariamente previsto per l'uscita nelle sale, il film arriverà sulla piattaforma venerdì 21 agosto: all'interno dell'articolo potete trovare la nuova locandina e la scena in anteprima, che vede all'opera anche il protagonista dell'opera Bryan Cranston.

The One & Only Ivan è l'adattamento del premiato libro omonimo di Katherine Applegate e racconta la storia di un gorilla molto speciale, un esemplare silverback di 400 libbre che vive in un centro commerciale suburbano con Stella l'elefante, Bob il cane e vari altri animali. Ha pochi ricordi della giungla in cui è stato catturato, ma quando arriva un cucciolo di elefante di nome Ruby, qualcosa dentro di lui si risveglia: Ruby è stata recentemente separata dalla sua famiglia, e grazie a lui Ivan metterà in discussione la sua vita, chiedendosi da dove viene e cosa vuole essere.

Il film presenta un cast di prim'ordine che i vincitori dell'Oscar Sam Rockwell nei panni di Ivan, Angelina Jolie nei panni di Stella e Helen Mirren nei panni di Snickers, oltre a Danny DeVito nei panni la voce di Bob the dog, Brooklynn Prince in quelli di Ruby, Chaka Khan in quelli di Henrietta the chicken, Mike White in quelli di Frankie the Seal e Ron Funches in quelli di Murphy il coniglio.

