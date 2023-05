The One, Melissa Barrera e Nicholas Hoult protagonisti del nuovo horror erotico

The Hollywood Reporter ha annunciato che la star di Scream Melissa Barrera sarà protagonista del nuovo horror di stampo erotico, The One, al fianco della star di Renfield, Nicholas Hoult. Prodotto da Daisy Jones e Riley Keough, il lungometraggio in cantiere comprende nel cast anche Lana Condor.

Come spiega la descrizione di The One, il film segue le vicende di Taylor, interpretata da Melissa Barrera, che cerca in tutti i modi di trovare il vero amore partecipando ad un reality show di appuntamenti amorosi. Si ritroverà a dover competere con altre due donne per conquistare il cuore di Mason, interpretato da Nicholas Hoult.



A quel punto Taylor sentirà che la finzione dello show inizia progressivamente a svanire e che il contesto diventa sempre più reale.

Una spiaggia a fare da sfondo, ricca di romanticismo e champagne a fiumi, per un inseguimento amoroso che si trasforma in ossessione. E la rivalità si trasforma in tradimento fino ad offuscarsi sempre di più.

Descritto come 'un incubo erotico', The One unisce due dei giovani talenti più apprezzati da Hollywood. Su Everyeye trovate la recensione di Scream VI, l'ultimo film del franchise con protagonista nel cast anche Melissa Barrera.



Nicholas Hoult reciterà in Nosferatu, il remake di Robert Eggers del capolavoro di Murnau. L'attore ha sostituito Harry Styles, che inizialmente avrebbe dovuto recitare nel progetto tra i protagonisti del cast.