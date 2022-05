The Omen, è stato scelto il regista del prequel: ecco di chi si tratta!

Sono passati ormai anni da quando è stato annunciato l'arrivo di un prequel di The Omen, e adesso arrivano finalmente novità sull'horror tratto dal celebre film del '76. Deadline ha infatti riportato che la Fox ha scelto un regista: si tratta di Arkasha Stevenson, che con questo progetto farà il suo debutto alla regia di un lungometraggio.

Questa è una scelta decisamente coraggiosa, in quanto Stevenson ha lavorato in precedenza come regista di episodi televisivi, in particolare per Channel Zero, Legion e Briarpatch, e per il suo concept Pineapple, ma non ha un'esperienza consolidata nel settore e non ha alle sue spalle la direzione di lunghi. Tuttavia la 20th Century ha deciso di dargli figucia, e non solo per la regia: Stevenson infatti riscriverà anche la sceneggiatura del film con il suo partner Tim Smith.

Questo prequel è stato originariamente annunciato nel lontano 2016, ma il suo sviluppo è stato bloccato per diversi anni. L'annuncio della scelta di un regista, tuttavia, accende nuovamente le speranze dei fan, che vedono ora il film più vicino alla realizzazione. The First Omen sarà la quinta uscita della serie e il sesto prodotto nato a partire dal film del 1976.

Noi siamo molto curiosi di scoprire di più, e voi? Fatecelo sapere nei commenti!