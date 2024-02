The Omen prequel, Nell Tiger Free: 'Finalmente le donne dominano l'horror'

A quasi 50 anni dall’uscita del film originale Il Presagio (The Omen), il nuovo prequel tenta di svelare l’origine di una delle saghe horror più spaventose di sempre. Aspettando l’uscita nelle sale, Nell Tiger Free ci dice la sua opinione sul mondo dell’horror in cui si è avventurata.

“Era ora, c****” ha dichiarato l’attrice protagonista a Total Film “Ce n’è voluto di tempo perché il mondo cinematografico si accorgesse che il ruolo della donna negli horror va oltre la classica scena dell’urlo o girare scene di nudo, o farle affettare a metà da qualcuno”.

Diretto da Arkasha Stevenson, The First Omen vede come protagonista l’attrice di Game Of Thrones (Free) nei panni di una giovane donna americana che viene mandata a Roma per iniziare la sua vita da suora. Tuttavia, al suo arrivo, si imbatterà in qualcosa di sinistro che la porterà a mettere in dubbio la sua stessa fede. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Omen - L’origine del presagio.

Il film del 2024 funge da prequel dell’horror del 1976 (The Omen) diretto da Richard Donner. Il cult segue le vicende di una coppia americana che adotta un bambino a Roma, per poi scoprire che potrebbe essere la progenie di Satana.

The First Omen, invece, cerca di far luce sulla nascita dell’anticristo, con la madre al centro della storia. La pellicola uscirà il 5 aprile 2024 e, come ha dichiarato Free, si preannuncia l’anno delle donne protagoniste assolute negli horror, come dimostra l’imminente uscita di Immaculate con Sydney Sweeney come protagonista.