The Omen: che ci crediate o no la Disney potrebbe sviluppare il prequel del celebre horror

Era facile ipotizzare che il prequel del classico horror The Omen, precedentemente in sviluppo alla Fox, fosse stato accantonato dopo la fusione della compagnia con la Disney, ma a quanto pare il progetto è ancora vivo nei ribattezzati 20th Century Studios.

Durante una nuova intervista, infatti, gli sceneggiatori Chad e Carey Hayes (famosi per il loro lavoro sui film di James Wan The Conjuring e The Conjuring 2) hanno rivelato che il prequel potrebbe ancora vedere la luce.

"Abbiamo scritto il prequel di The Omen, e da quel che abbiamo saputo andrà in produzione", ha detto Chad a ComicBook.com. "Quindi vedremo cosa succede." Carey ha aggiunto: “Possiamo dirvi che nel film scopriremo da dove viene Damien. È stato davvero divertente scrivere questa storia. È stato perfetto."

Come saprà chiunque abbia visto il film originale diretto Richard Donner e uscito nel 1976, Damian - alias l'Anticristo - è un bambino che viene adottato dal diplomatico Robert Thorn (Gregory Peck) e che una volta inseritosi nella famiglia dei protagonista inizia a manifestare abilità demoniache all'età di 5 anni. Il suo vero padre infatti altri non è che Satana e la sua vera madre era uno sciacallo, quindi qualsiasi tipo di storia sulle origini del personaggio dovrebbe essere per lo meno interessante. Non sappiamo quanto possa rientrare negli standard della Disney, ma staremo a vedere.

Del resto con il banner 20th Century Studios la compagnia ha recentemente portato in sala Nuovi Mutanti, un prodotto sicuramente molto diverso rispetto a quelli cui lo studio ha abituato il suo pubblico, e recentemente Ridley Scott ha parlato di un nuovo Alien in sviluppo. Che la chiacchierata sezione per contenuti adulti per Disney+ sia destinata a diventare realtà?