The Old Way: Nicolas Cage nel suo primo ruolo western, ecco il trailer!

Sembra incredibile, eppure è vero. Nicolas Cage non aveva mai recitato in un film western, o almeno fino ad oggi. In streaming è stato diffuso il primo trailer di The Old Way, film che segna l'esordio dell'attore nel genere. Ovviamente interpreterà uno dei classici stereotipi, ovvero il pistolero in cerca di vendetta personale. Date un'occhiata!

Il trailer inizia con un uomo che racconta alla figlia di Colton come sua madre abbia trasformato il padre in un uomo di famiglia, sottolineando l'importanza del cambiamento e il motivo per cui la sua morte ha creato un tale impatto. Il filmato mette in risalto la spietatezza di Colton come pistolero, anticipando l'azione e la violenza che lo accompagneranno nel film.

Lo spettatore vede anche come alcuni dei suoi tratti saranno ereditati dalla figlia, che è ansiosa di buttarsi nella mischia e di aiutare Colton, imparando tutto ciò che lui è disposto a insegnarle, il che sembra non poco, a giudicare da alcune delle sue interazioni. Dal punto di vista visivo, il trailer presenta la familiare scena western e mostra tutto, dalla casa dei Briggs alla città, fino a vari ambienti naturali.

The Old Way segue appunto lo spietato pistolero Colton Briggs, un padre di famiglia che esce dalla pensione dopo che sua moglie è stata uccisa dai fuorilegge. Con la figlia dodicenne (Ryan Kiera Armstrong) ancora in pericolo, l'uomo si mette così alla ricerca della sua vendetta e mette fine ai fuorilegge una volta per tutte. Ma non lo farà da solo: insegnerà tutto proprio alla figlia che lo aiuterà nella sua missione.

The Old Way è stato scritto da Carl W. Lucas (The Wave) e diretto da Brett Donowho (Acts of Violence). È stato prodotto da Donowho, Cage, Sasha Yelaun, Robert Paschall Jr., R. Bryan Wright, Micah Haley e Johnny Remo, con Saturn Films come studio di produzione. Tra i produttori esecutivi figurano Lucas, Joshua Bunting, David Haring, Christian Mercuri, Mehrdad Moayedi e Fred Roos. Oltre a Cage e Armstrong, il film è interpretato da Noah Le Gros, Clint Howard, Kerry Knuppe, Nick Searcy e Shiloh Fernandez.

A proposito del suo ruolo, Nicolas Cage ha dichiarato a Deadline: "Dopo 43 anni di cinema, solo ora vengo invitato ad unirmi all'importante e storico genere del western, sia con 'The Old Way' che con 'Butcher's Crossing'. Essendo nato e cresciuto nel West, si tratta di un altro buon abbinamento, atteso da tempo. I personaggi complessi di Briggs e Miller mi entusiasmano e mi spingono a recitare in un modo nuovo."

In una precedente intervista, Nicolas Cage ha indicato i suoi 3 film preferiti in carriera e ha difeso un suo film massacrato dalla critica: Il prescelto.