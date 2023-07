The Old Oak, ecco il trailer dell'ultimo film di Ken Loach

The Old Oak si svolge in una ex località mineraria dell'Inghilterra,"TJ", il proprietario dell'Old Oak, l'ultimo pub rimasto in città, fatica sempre di più a tenere aperto il bar. Mentre cresce la tensione tra i locali e i rifugiati siriani da poco arrivati in città, TJ fa amicizia con una di loro, Yari.

Il film che chiuderà la carriera dietro la macchina da presa di Ken Loach promette di rubare il cuore agli spettatori. Il regista famoso per il suo cinema stimolante e e politicamente impegnato si prepara infatti a lasciare il segno, con una storia che entra nella complessità delle tensioni razziali, della migrazione e del potere unitario nella Gran Bretagna.

Come si può intravedere dal nuovo trailer di The Old Oak, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, il viaggio di trasformazione che sarà intrapreso dal protagonista attraverso il suo nuovo amico Yari, gli permetterà di crescere e superare insieme le difficoltà di una società alla deriva. Dando valore al senso di unità e della compassione di fronte ai momenti peggiori.

Ciò rappresenta esattamente quel tipo di narrazione che il regista porta al pubblico sin dagli anni sessanta, per questo è anche un ottimo modo per chiudere una carriera pluridecennale.

L'uscita del film è prevista nelle sale per il prossimo 29 settembre nel Regno Unito e in Irlanda. Per il nostro paese ancora non è stata ufficializzata alcuna data precisa.

In attesa di saperne di più ecco cosa ha detto Ken Loach sul suo ritiro durante Cannes 2023. Oltretutto, conoscete la storia vera dietro Sorry We Missed You?