The Old Oak: trailer e data d'uscita in Italia per il nuovo film del maestro Ken Loach

Lucky Red ha presentato in questi imiti il trailer ufficiale di The Old Oak, nuovo film del maestro Ken Loach, regista tra i più amati di sempre, presentato in concorso al Festival di Cannes e in arrivo nelle sale italiane dal 16 novembre.

La storia del film - come visto anche nel primo trailer di The Old Oak - segue quella di un posto speciale, il The Old Oak appunto: non è solo l'ultimo pub rimasto, è anche l'unico luogo pubblico in cui la gente può incontrarsi in quella che un tempo era una fiorente località mineraria e che oggi attraversa momenti molto duri, dopo 30 anni di ininterrotto declino. Il proprietario del pub, TJ Ballantyne (Dave Turner) riesce a mantenerlo a stento, e la situazione si fa ancora più precaria quando The Old Oak diventa territorio conteso dopo l'arrivo dei rifugiati siriani trasferiti nel villaggio. Stabilendo un'improbabile amicizia, TJ si lega ad una giovane siriana, Yara (Ebla Mari). Riusciranno le due comunità a trovare un modo di comunicare?

The Old Oak è un dramma commovente che parla di perdite, di paura e della difficoltà di ritrovare la speranza, un film a proposito del quale il regista ha dichiarato: "Un giorno dovremo essere così organizzati e determinati da fare in modo che la solidarietà possa porre fine alla sofferenza e alla necessità di ricorrere alle lotte. Abbiamo già aspettato troppo a lungo."

Ricordiamo che The Old Oak potrebbe essere l'ultimo film di Ken Loach.