The Old Oak, al via le riprese del nuovo film di Ken Loach

Ken Loach non ha alcuna intenzione di appendere la cinepresa al chiodo: a quasi 86 anni, il regista di Io, Daniel Blake e Sorry We Missed You ha ancora tanta voglia di raccontare tramite il cinema il mondo della working class britannica e degli ultimi in generale, come dimostra la trama del suo nuovo lavoro, The Old Oak.

Partono infatti oggi le riprese dell'ultima fatica di Ken Loach: in The Old Oak faremo la conoscenza degli abitanti di una vecchia città mineraria ormai morente e del pub che dà il nome al titolo, ultimo ritrovo ancora in piedi di questa cittadina che da circa 30 anni si è vista letteralmente abbandonare a sé stessa.

A questa difficile situazione andrà ad aggiungersi l'arrivo di un gruppo di rifugiati siriani, pronti a reclamare il possesso del pub di cui sopra per guadagnarsi la possibilità di avere un tetto sopra la testa: tra scontri e punti d'incontro, dunque, The Old Oak ci mostrerà l'evolversi del difficile rapporto di due comunità messe ai margini dalla società inglese.

Nel cast ritroveremo una vecchia conoscenza di Loach, Dave Turner, ma anche l'esordiente assoluta Ebla Mari: l'uscita è prevista per il 2023. Nell'attesa, comunque, qui trovate un nostro approfondimento su Sorry We Missed You, ultimo film di Ken Loach datato 2019.