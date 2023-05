The Old Oak sarà l'ultimo film di Ken Loack? Risponde il regista: 'Un giorno alla volta'

Era il maggio 2022 quando iniziarono le riprese di The Old Oak, e oggi, a un anno di distanza, il regista Ken Loach torna a parlare della pellicola per rispondere a una domanda che si chiedono in molti: The Old Loak sarà il suo ultimo film?

"Un giorno alla volta" è stata la sua diplomatica risposta. "Se ti alzi la mattina e non sei ancora nel necrologio, puoi stare tranquillo. Un giorno alla volta". Eppure, riconosce come il futuro sia più impervio del previsto: infatti, "realisticamente sarebbe difficilissimo realizzare un nuovo lungometraggio", poiché "le risorse diminuiscono, la memoria a breve termine sta scomparendo e la mia vista è piuttosto scadente, al momento. Quindi... sì, sarebbe piuttosto complicato". Inoltre, nell'aprile 2023 Ken Loach annunciò il ritiro.

Classe '36, Kenenth Charles Loach ha conseguito svariati riconoscimenti durante il suo percorso artistico, tra i quali ricordiamo le due Palme d'oro vinte al Festival di Cannes (Il vento che accarezza l'erba e Io, Daniel Blake) e il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia. Ha realizzato ventisette film e ventitré serie TV.

The Old Oak, invece, narra la storia del proprietario di un pub T.J. Ballantyne (interpretato da Dave Turner), impegnato nel reagire alle critiche dei clienti sul gran numero di immigrati. Tutto peggiora quando arriva un autobus carico di siriani terrorizzati: T.J. li accoglie nel suo pub e stabilisce un legame con Yara (Ebla Mari), una giovane donna siriana che vive col fratello e l'anziana madre. Quale sarà il destino del personaggio e della comunità intera?

Il film, presentato in anteprima il 26 maggio 2023 al Festival di Cannes, debutterà al cinema entro il 2023.