The Old Man & the Gun: trailer ufficiale per l'ultima prova d'attore di Robert Redford

Fox Searchlight ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di The Old Man & the Gun, film che segnerà l’ultima apparizione in veste d’attore di Robert Redford.

Scritta e diretta da David Lowery, che rinnova la collaborazione con Redford dopo il live-action di Il drago invisibile della Disney, la pellicola è basata sul racconto di David Grann (già autore di The Lost City of Z – Civiltà perduta), pubblicato originariamente sul New Yorker nel 2003. Nel cast si segnalano la presenza di Casey Affleck, già diretto da Lowery in precedenza in Senza santi in paradiso e nel recente Storia di un fantasma (entrambi in coppia con Rooney Mara), Sissy Spacek, Danny Glover, Tika Sumpter e Tom Waits.

Il film, come già detto, segnerà l’ultima apparizione di Redford al cinema in qualità di attore, mettendo fine a una carriera di circa cinquant’anni e decidendo di proseguire solamente sul territorio della regia. La data d’uscita nelle sale americane è fissata per il 28 settembre 2018.

Sinossi: The Old Man & the Gun segue la storia di Forrest Tucker (Redford), dalla sua audace fuga dalla prigione di San Quentin all’età di 70 anni alla sfilza senza precedenti di rapine che confusero le autorità e incantarono la gente. Impegnati nelle ricerche del criminale troviamo il detective John Hurt (Affleck), rimasto affascinato dall’operato di Forrest, e una donna (Spacek), che lo ama nonostante la strana professione che ha scelto di perseguire.