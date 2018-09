The Old Man & The Gun, Robert Redford dice addio al cinema: 'Ho fatto abbastanza'

Nel corso del 45esimo Telluride Film Festival è stato proiettato in anteprima The Old Man & The Gun, che sarà l'ultima interpretazione del leggendario Robert Redford prima dell'annunciato ritiro dalla scene.

"Ho pensato che fosse una grande storia", ha detto Redford riguardo la scelta di questo ruolo come sua ultima interpretazione. "L'ho scelto perché il personaggio principale in fin dei conti era felice. Amava fare quello che faceva, anche se quello che faceva era essere un fuorilegge."

L'attore ha continuato: "Non riuscivo a pensare a un progetto migliore di questo film per lasciare la recitazione. La verità è che sento davvero che è tempo per me di andare in pensione. Penso di ssere qui da quando avevo 21 anni, e ho messo la mia anima in ogni film. Alla fine ho detto a me stesso: 'Basta così'. Credo sia meglio lasciare quando lo decidi tu, non quando te lo chiedono gentilmente. E' giunto il mio momento per me di passare alla semi-pensione."

Basato sulla vera storia di Forrest Tucker, The Old Man & The Gun vede Redford nei panni del famoso criminale gentiluomo che per tutta la sua vita è sfuggito alle autorità. Il film è scritto e diretto da David Lowery, acclamato regista di Senza Santi in Paradiso, Il Drago Invisibile e Storia di un Fantasma.

La carriera di Robert Redford inizia nel 1962 con Caccia alla Guerra di Denis Sanders, e da lì non si è più fermato. Tra i suoi ruoli più famosi ricordiamo quello ne Il Grande Gatsby di Jack Clayton, quello nel thriller I Tre Giorni del Condor di Sydney Pollack e ovviamente quello di Bob Woodward nel capolavoro di Alan J. Pakula, Tutti gli Uomini del Presidente. Nel 1974 fu nominato come miglior attore protagonista per La Stangata, di George Roy Hill, mentre nel 1981 vinse quello per il miglior regista grazie al lavoro svolto in Gente Comune. E' il fondatore, insieme a Sydney Pollack, del celebre Sundance Film Festival.

Il film arriverà nelle sale americane dal 28 settembre.