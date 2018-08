The Old Man & The Gun: nuovo trailer per l'ultimo film di Robert Redford

Nelle scorse ore Fox Searchlight ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per The Old Man & the Gun, film che rappresenterà l'ultima prova attoriale del leggendario Robert Redford prima del ritiro della scene.

Basato sulla vera storia di Forrest Tucker, il film vede Redford nei panni del famoso criminale gentiluomo che per tutta la sua vita è sfuggito alle autorità. Il film è scritto e diretto da David Lowery, acclamato regista di Senza Santi in Paradiso, Il Drago Invisibile e Storia di un Fantasma.

Casey Affleck, protagonista di Senza Santi in Paradiso e Storia di un Fantasma, si riunisce a Lowery per interpretare il detective deciso a catturare Forrest una volta per tutte. Nel cast anche Sissy Spacek, Danny Glover, Tika Sumpter e Tom Waits. Anche Redford ha già lavorato con Lowery, nel live-action Disney del 2016 Il Drago Invisibile, nel quale interpretava il padre della protagonista Bryce Dallas Howard.

La carriera di Robert Redford inizia nel 1962 con Caccia alla Guerra di Denis Sanders, e da lì non si è più fermato. Tra i suoi ruoli più famosi ricordiamo quello ne Il Grande Gatsby di Jack Clayton, quello nel thriller I Tre Giorni del Condor di Sydney Pollack e ovviamente quello di Bob Woodward nel capolavoro di Alan J. Pakula, Tutti gli Uomini del Presidente. Nel 1974 fu nominato come miglior attore protagonista per La Stangata, di George Roy Hill, mentre nel 1981 vinse quello per il miglior regista grazie al lavoro svolto in Gente Comune. E' il fondatore, insieme a Sydney Pollack, del celebre Sundance Film Festival.

Il trailer del film, che come al solito potete trovare qui sotto, fa presumere che la sua ultima performance sarà semplicemente indimenticabile.

The Old Man & the Gun arriverà nei cinema statunitensi dal 28 settembre.