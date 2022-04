All the old knives: tenete d'occhio questo thriller di spie in uscita su Prime Video

Questa settimana uscirà sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video il nuovo thriller All the old knives, che sarà incluso negli abbonamenti di tutti gli abbonati al servizio di Amazon a partire dall'8 aprile.

E' un thriller vecchio stile da non perdere, un film di primi piani e ammiccamenti e segreti che racconta una storia di spie come un giallo di Agatha Christie, e il consiglio è quello di non perdervelo se siete appassionati di storie di intrighi e doppi-giochi legati al mondo dell'intelligence: la storia è tratta dal romanzo omonimo dello scrittore statunitense Olen Steinhauer, che è tornato a rivisitare la sua opera collaborando con la produzione cinematografica per la stesura della sceneggiatura.

La cena delle spie - All the old knives racconta la storia degli ex amanti e spie Henry e Celia, che una sera si incontrano per una cena da amici per ricordare il tempo passato insieme quando erano di stanza a Vienna. Di quel periodo, però, oltre alla loro storia d'amore, ricordano soprattutto il disastroso dirottamento del volo Royal Jordanian 127, che si concluse tragicamente con la morte di tutte le persone a bordo, criminali e ostaggi. L'onta di quel disastro macchia la reputazione della CIA ancora oggi, e Henry sta cercando di lasciarsi alle spalle quel capitolo della sua vita. Ma durante la cena con Celia, presto diventa chiaro che uno di loro non sopravviverà alla serata... Per calarvi maggiormente nelle atmosfere del film, guardate il trailer di All the old knives.

Il film è diretto da Janus Pedersen, autore danese già regista dell'acclamato Borg/McEnroe e di alcuni episodi tv di True Detective 2 e ZeroZeroZero, e include un cast all-star che vanta Chris Pine, Thandiwe Newton, Laurence Fishburne e Jonathan Pryce.

Recentemente, Chris Pine ha parlato di Star Trek 4 e del ritorno della saga fantascientifica sul grande schermo.