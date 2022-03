All The Old Knives: Chris Pine e Thandiwe Newton amanti con segreti nel trailer del film

Amazon Prime Video ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di All The Old Knives, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Olen Steinhauser che vede protagonisti Chris Pine e Thandiwe Newton nella parte di due agenti della CIA e anche ex-amanti alla caccia del responsabile interno che ha causato una tragedia. Uscita ad aprile.

A scrivere la sceneggiatura è lo stesso autore del romanzo, Olen Steinhauser, mentre la regia è affidata a Janus Metz Pedersen, già dietro la macchina da presa per Borg/McEnroe e per le serie ZeroZeroZero e True Detective 2).

La storia segue le due ex spie della CIA, Henry e Celia, che si incontreranno per una cena per ricordare i vecchi tempi in cui erano anche amanti. Nel corso della chiacchierata parleranno anche del "disastroso dirottamento del volo 127 della Royal Jordanian Flight, conclusosi con la morte di tutti i passeggeri". Un fallimento che pesa ancora oggi sulle spalle della stazione CIA di Vienna. Durante l'incontro si cercherà di capire se Henry voglia riaccendere la passione o scavare a fondo nella cospirazione, e diventerà presto chiaro che uno dei due ex-agenti non uscirà vivo da quella cena.

Oltre ai due protagonisti, nel cast troviamo anche Laurence Fishburne e Jonathan Pryce. Tra gli interpreti spazio inoltre a Corey Johnson, Ahd, Abdul Alshareef, Nasser Memarzia, Orli Shuka, David Bedella, Alexander Devrient, Karina Wiedman, Oscar Coleman, Angela Yeoh, Stella Stocker, Derek, Siow, Colin Stinton, e Goksin Erdemli.

Inizialmente il ruolo della co-protagonista era di Michelle Williams, sostituita tempo dopo dalla Newton, mentre la regia era stata inizialmente offerta a James Marsh (La Teoria del Tutto).

All The Old Knives uscirà contemporaneamente al cinema e in streaming su Prime Video l'8 aprile 2022. Chris Pine tornerà in Star Trek 4 ancora nel ruolo del Capitano Kirk dell'USS Enterprise.