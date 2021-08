The Old Guard, il sequel del film con Charlize Theron è ufficiale: ecco chi lo dirigerà

Il grande successo di The Old Guard, l'action film con Charlize Theron e Luca Marinelli, ha portato Netflix ad ufficializzare la realizzazione di un secondo capitolo, del quale è appena stato annunciato il regista... O LA regista.

Un anno fa, in piena pandemia, The Old Guard debuttava nelle case degli abbonati Netflix, attirando fin da subito la loro attenzione, tanto che pochi mesi dopo sarebbe rientrato tra i film più visti di sempre della piattaforma.

E mentre si era già parlato a lungo di sequel, ora ne abbiamo non solo la conferma, ma sappiamo anche chi tornerà (e chi no).

Se, infatti, è un tutto al completo per il cast principale, in quanto torneranno, oltre alla Theron, anche Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, KiKi Layne e Veronica Ngo, non si può dire lo stesso per la regista.

Gina Prince-Bythewood, regista del primo capitolo, non sarà alla guida della guida del film: "Amo The Old Guard, la storia e i personaggi, e sono così onorata di averli potuti portare sullo schermo. È stato entusiasmante poter scombussolare il genere" ha premesso, aggiungendo poi "Ho deciso di non dirigere il sequel, ma rimarrò in veste di produttrice. Lascio il franchise in buone mani".

A sedersi questa volta sulla sedia da regista sarà invece Victoria Mahoney, regista di seconda unità di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, e prima donna di colore al timone di un film di Star Wars.

"Sono rimasta genuinamente estasiata dall'incredibile livello di abilità, talento e competenza riscontrato nella realizzazione di The Old Guard. Devo averlo guardato un centinaio di volte, e per questo non so come esprimere appieno il mio entusiasmo per il fatto di essere stata invitata a esser parte di questo viaggio con deitipi così tosti. Sono sempre elettrizzata all'idea di continuare a spingere u limiti del genere per un'audience così appassionata" ha dichiarato Mahoney.

Greg Ruka, autore delle graphic novel a cui è ispirato The Old Guard, scriverà la sceneggiatura del film, oltre a rivestire il ruolo di produttore esecutivo.