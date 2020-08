The Old Guard, la regista del film Netflix:'Il team era composto all'85% da donne'

The Old Guard è uno degli ultimi successi di Netflix e nell'ultimo mese è stato uno dei titoli più seguiti dagli utenti della piattaforma streaming. Uno degli aspetti maggiormente apprezzati del film è la sua rappresentazione femminile, sia dietro che davanti alla macchina da presa. A parlarne è stata anche la regista del film.

Gina Prince-Bythewood è stata intervistata da The Hollywood Reporter, svelando che il team di post-produzione del film era composto all'85% da donne:"Ciò non accade, o accade molto raramente, in un film. Ma in un film d'azione, vi garantisco, non è mai successo prima".

Un dato che include la stessa regista, prima donna nera a dirigere un film di fumetti mainstream.



"Quando guardi il curriculum di molte donne di grande talento, non sono lunghi come quelli di molti uomini nella stessa posizione. Ma so per certo che non ha a che fare con il talento, ha a che fare con le opportunità... Ci sono così tante donne là fuori che sono così brave in quello che fanno, ma non hanno ottenuto possibilità. Il fatto di essere nel mio team, essere parte del film, rende il film migliore" ha spiegato la regista.

Basato sul fumetto The Old Guard 1 - Fuoco d'apertura, The Old Guard racconta la storia di quattro guerrieri immortali che proteggono l'umanità da svariati secoli, combattendo diverse guerre. Quando scopriranno che una ragazza possiede gli stessi loro poteri diventeranno vulnerabili e bersagli di una malvagia organizzazione. Nel cast del film Charlize Theron, Kiki Layne, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Luca Marinelli e Marwan Kenzari.

