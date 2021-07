The Old Guard: ecco quando inizieranno le riprese del sequel Netflix con Charlize Theron

The Old Guard è stato uno dei film più visti su Netflix nel corso del 2020 segnato dalla pandemia di coronavirus e anche per questo motivo Netflix ha pensato bene di mettere subito in cantiere la lavorazione di un sequel con il cast principale, inclusa la protagonista Charlize Theron, di ritorno in azione. Proprio da Theron scopriamo di più.

Dopo che The Old Guard aveva registrato record di visualizzazioni, Netflix ha messo subito in lavorazione un sequel del film con Charlize Theron e proprio quest'ultima nel corso di una nuova intervista concessa a Variety ha rivelato qualche dettaglio in più sul nuovo film e su quando dovrebbero iniziare le riprese. L'attrice Premio Oscar ha infatti rivelato che lo script è stato completato da poco e che le riprese principali sono state programmate per il primo quadrimestre del 2022. Theron ha anche confermato che la coppia gay del primo film, interpretata da Luca Marinelli e Marwan Kenzari, tornerà anche nel sequel: "Oh sì, ci saranno sicuramente", ha detto l'attrice.

Basato sul fumetto The Old Guard 1 - Fuoco d'apertura, The Old Guard raccontava la storia di quattro guerrieri immortali che proteggono l'umanità da svariati secoli, combattendo nel mezzo di diverse guerre. Quando scoprono che una ragazza possiede gli stessi loro poteri diventeranno vulnerabili e bersagli di una malvagia organizzazione interessata al loro sangue per sviluppare una cura contro tutte le malattie dell'umanità.

Nel suo primo weekend di diffusione The Old Guard ha totalizzato 72 milioni di visualizzazioni ed è diventato rapidamente uno dei 10 film più visti su Netflix di sempre. Su Everyeye trovate la recensione di The Old Guard e le ultime dichiarazioni sul sequel del creatore Greg Rucka.