The Old Guard, nuovi dettagli dai character poster del film Netflix con Charlize Theron

Per altri approfondimenti scoprite alcuni retroscena su una famosa sequenza di Charlize Theron ne L'avvocato del diavolo . Intanto, potete ammirare Luca Marinelli nel primo poster di Diabolik dei Manetti Bros. che uscirà il 31 dicembre 2020. Due cinecomic in un anno quindi per l'attore romano classe '84.

Tutto cambia per loro quando scoprono l’esistenza di un’altra creatura immortale , una donna di colore che serve nei Marines, mentre un’organizzazione criminale cerca di catturare le azioni del gruppo con una macchina fotografica. Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Conoscete il fumetto originale? Ditecelo nei commenti.

Il film, la cui uscita sul servizio di streaming digitale è prevista per il prossimo 10 luglio, è stato diretto da Gina Prince-Bythewood e scritto dallo stesso Rucka insieme alla regista: tra i protagonisti oltre alla Theron e Marinelli figurano anche KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e Chiwetel Ejiofor, tutti nei panni di un gruppo di mercenari : guidati dalla millenaria Andy (Theron), per qualche motivo questi soldati speciali sono dotati di immortalità e hanno lavorato e combattuto durante le guerre più importanti della storia dell'uomo.

Quando mancano poco più di dieci giorni all'arrivo del film sulla piattaforma digitale di Netflix, sono stati resi disponibili i motion poster di The Old Guard , in cui andiamo a scoprire qualcosa in più riguardo al team protagonista del film e guidato dai personaggi di Charlize Theron e dal nostro Luca Marinelli .

How many lifetimes has she lived? pic.twitter.com/dR95ow8zhq — The Old Guard (@oldguardmovie) June 15, 2020

Nile Freeman. The newest addition to this extraordinary group. pic.twitter.com/4eNSUHM6iK — The Old Guard (@oldguardmovie) June 18, 2020

They each have a role to play. pic.twitter.com/5e1TrNV2yz — The Old Guard (@oldguardmovie) June 22, 2020

Eternity doesn't have to be a solo endeavor. pic.twitter.com/mWDJVRcHIG — The Old Guard (@oldguardmovie) June 23, 2020