The Old Guard, Netflix farà la trilogia: 'Il finale del capitolo 2 pretende un episodio 3'

Sono passati diversi mesi dagli ultimi aggiornamenti di The Old Guard 2, atteso sequel dell'action prodotto e distribuito da Netflix con protagonista la premio Oscar Charlize Theron, ma finalmente in queste ore sono arrivate importanti novità.

Parlando alla premiere di un altro suo film, il recente grande successo di Netflix The Mother con Jennifer Lopez, il produttore Marc Evans ha condiviso i piani per la saga di The Old Guard, anticipando anche un terzo capitolo: "Il finale del secondo film pretende un terzo capitolo, il che mi rende molto felice" ha confermato Evans, senza fornire ulteriori dettagli ma lasciando intendere che The Old Guard 2 terminerà con un grosso cliffhanger pensato per rimandare il proseguimento della storia ad un nuovo episodio. Charlize Theron tornerà nei panni di Andy, la leader della gang di soldati immortali al centro della storia, ma Evans non si è sbottonato sul numero di film previsti dal contratto della star: "Diciamo solo che Charlize è una produttrice del film e sostiene profondamente il franchise".

Nel cast del secondo capitolo di The Old Guard torneranno Chiwetel Ejiofor, KiKi Layne, Marwan Kenzari, il nostro Luca Marinelli, Matthias Schoenaerts e Veronica Ngô. Oltre a questi volti noti del primo episodio, spazio anche alle new entry Henry Golding e Uma Thurman, i cui ruoli sono al momento sconosciuti così come la trama. La serie, lo ricordiamo, è basata sul famoso fumetto creato da Greg Rucka.

La data d'uscita di The Old Guard 2 non è stata ancora resa nota, ma il film è atteso in esclusiva su Netflix entro la fine del 2023.