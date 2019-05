The Old Guard, anche Luca Marinelli nel cast del nuovo film Netflix

Secondo quanto riporta Collider, tra gli interpreti di The Old Guard ci sarà anche Luca Marinelli. L’attore italiano, noto per Non essere cattivo di Claudio Caligari e Lo chiamavano Jeeg Robot, è stato annunciato insieme a Matthias Schoenaerts (The Mustang) e Marwan Kenzari.

I tre si aggiungono così alle già annunciate Charlize Theron e Kiki Layne. The Old Guard, coproduzione Netflix – Skydance Media, ha per protagonisti dei mercenari immortali che hanno combattuto attraverso varie epoche. Charlize Theron interpreta la millenaria Andy, leader del gruppo, mentre kiki Layne è Nile Freeman, l’ultima arrivata, una ex Marine che suo malgrado si unisce al team dopo aver scoperto di essere immortale.

Schoenaerts, visto recentemente in A bigger splash e Red Sparrow, rispettivamente accanto a Tilda Swinton e Jennufer Lawrence, è un guerriero francese di nome Sebastian le Livre, che ha centinaia di anni ed è ormai stanco dell'immortalità. Kenzari, in questi giorni al cinema con Aladdin nella parte di un Jafar hot, sarà Joe, un reduce dalle Crociate, dove ha combattuto contro Nicky, il personaggio di Luca Marinelli - anche se, in un intrigante colpo di scena, Joe e Nicky ora sono amanti.

Gina Prince-Bythewood dirigerà The Old Guard, basato sull'omonima serie a fumetti di Greg Rucka (che ha scritto la sceneggiatura insieme alla regista) e dell'illustratore Leandro Fernández.