The Old Guard, godetevi il trailer onesto del film Netflix con Charlize Theron

A strettissimo giro rispetto ai tempi dedicati invece per altri titoli pop, The Old Gurd con Charlize Theron e Luca Marinelli ha ricevuto il trattamento Honest Trailer di Screen Junkies ad appena due mesi dall'uscita su Netflix, e per il sito cinematografico di stampo comico "è solo uno scarso management sull'immortalità".

Il film è diretto da Gina Prince-Bythewood e scritto da Greg Rucka insieme alla regista: oltre alla Theron e a Luca Marinelli, tra i protagonisti figurano anche KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e l'ottimo Chiwetel Ejiofor, tutti nei panni di un gruppo di mercenari. Guidati dalla millenaria Andy (Theron), per qualche motivo questi soldati speciali sono dotati di immortalità e hanno lavorato e combattuto durante le guerre più importanti della storia dell'uomo.

Tutto cambia per loro quando scoprono l’esistenza di un’altra creatura immortale, una donna di colore che serve nei Marines, mentre un’organizzazione criminale cerca di catturare le azioni del gruppo con una macchina fotografica.



Chissà che The Old Guard non possa dare vita a un nuovo frachise dopo gli ottimi numeri registrati sulla piattaforma. A voi piacerebbe? Cosa avete apprezzato di più del film? E cosa, ovviamente, di meno? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.

