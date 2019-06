The Old Guard, anche Chiwetel Ejiofor (Doctor Strange) si unisce al cast

Il giornalista Baz Bamigboye del Daily Mail ha rivelato in un tweet i nomi di altri tre attori che faranno parte del cast di The Old Guard, film prodotto da Netflix basato sul fumetto di Greg Rucka.

Si tratta di Chiwetel Ejiofor (nominato agli Oscar come miglior attore per 12 anni schiavo, presente anche in Doctor Strange), Henry Melling (Harry Potter, La ballata di Buster Scruggs) e Veronica Ngo (Star Wars: Gli ultimi Jedi). I tre si uniscono così a Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), Marwan Kenzari, salito alla ribalta interpretando un Jafar hot in Aladdin, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts (Red Sparrow) e all’italiano Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot).

Il film, diretto da Gina Prince-Bythewood e scritto dallo stesso Rucka insieme alla regista, ha per protagonisti un gruppo di mercenari, guidati dalla millenaria Andy (Charlize Theron), che per qualche motivo sono immortali e hanno lavorato e combattuto durante le varie epoche storiche. Tutto cambia per loro quando scoprono l’esistenza di un’altra creatura immortale, una donna di colore che serve nei Marines, mentre un’organizzazione criminale cerca di catturare le azioni del gruppo con una macchina fotografica.

Le riprese di The Old Guard si svolgeranno prevalentemente in Inghilterra presso gli Shepperton Studios, con altre location che dovrebbero includere Francia e Marocco. Netflix non ha ancora comunicato una data ufficiale di uscita del film.