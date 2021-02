The Old Guard, Charlize Theron sul successo su Netflix: 'Il film perfetto per il 2020'

Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, Charlize Theron è tornata a parlare dell'incredibile successo ottenuto da The Old Guard, il cinecomic prodotto e distribuito da Netflix la scorsa estate facendo il boom di visualizzazioni tra i suoi abbonati. Secondo l'attrice il film ha avuto la fortuna di uscire nell'anno giusto.

Theron ha infatti spiegato: "In qualche modo era destinato al 2020. Ed era destinato a finire sulle TV della gente. Alla fine è per questo che penso abbia ottenuto tanto successo. Tematicamente parla di cose che la gente era ormai abituata a sentire. Quindi parte di me pensava: 'Che succede se non arriva sul grande schermo?', non sono arrabbiata per il fatto che probabilmente più gente abbia visto The Old Guard di ogni altro film che ho fatto, al di fuori di Fast & Furious, al cinema".

Come spiegato anche dalla regista Gina Prince-Bythewood all'Hollywood Reporter, il team dietro la realizzazione del film era composto all'85% da donne: "Ciò non accade, o accade molto raramente, in un film. Ma in un film d'azione, vi garantisco, non è mai successo prima. Quando guardi il curriculum di molte donne di grande talento, non sono lunghi come quelli di molti uomini nella stessa posizione. Ma so per certo che non ha a che fare con il talento, ha a che fare con le opportunità... Ci sono così tante donne là fuori che sono così brave in quello che fanno, ma non hanno ottenuto possibilità. Il fatto di essere nel mio team, essere parte del film, rende il film migliore".

Basato sul fumetto The Old Guard 1 - Fuoco d'apertura, The Old Guard racconta la storia di quattro guerrieri immortali che proteggono l'umanità da svariati secoli, combattendo diverse guerre. Quando scopriranno che una ragazza possiede gli stessi loro poteri diventeranno vulnerabili e bersagli di una malvagia organizzazione.

