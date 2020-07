The Old Guard, Charlize Theron ringrazia gli stunt con una foto su Instagram

In un'estate cinematograficamente un po' fiacca a causa delle molte produzioni bloccate dalla pandemia, The Old Guard sta ottenendo numeri da record su Netflix, rivelandosi uno dei film originali più visti di sempre sulla piattaforma streaming. Basato sul graphic novel di Greg Rucka e Leandro Fernandez, il film ha per protagonista Charlize Theron.

La star sudafricana interpreta Andy, una millenaria guerriera immortale che, nel corso dei secoli, partecipa con altri "colleghi" alle battaglie che hanno segnato la storia dell'umanità. Pur essendo ambientato prevalentemente ai giorni nostri, in The Old Guard ci sono così una serie di flashback di epoche passate.

Nei giorni scorsi Charlize Theron ha dedicato un post su Instagram al team degli stunt che ha lavorato al suo fianco. Nell'immagine, che possiamo vedere in calce alla news, l'attrice indossa l'armatura di Andromaca di Scizia ed è ritratta in compagnia di Jeff Habberstad, Brycen Counts e Daniel Hernandez.

"Eccolo qui il dream team" recita la didascalia. "Questi ragazzi erano i geni dietro l'azione, le acrobazie e i combattimenti in The Old Guard. Jeff, mi hai diretto in alcune delle migliori e più folli scene d'azione della mia carriera, e ogni giorno lasciavo il set completamente sconcertata dal tuo talento. Brycen, sei stato al mio fianco in palestra fin dal primo giorno, e sei stato incredibilmente paziente con me mentre provavo cose che non avrei mai pensato che il mio corpo fosse in grado di fare. [...] Danny, hai costruito il personaggio di Andy al mio fianco e mi hai fatto sentire una guerriera immortale che conosce ogni stile di arti marziali. In tutto questo periodo siete stati la mia famiglia, e voglio che il mondo sappia che The Old Guard non esisterebbe senza di voi."

Se non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata alla nostra recensione di The Old Guard.