The Old Guard: Charlize Theron in azione nel nuovo teaser del cinecomic

Netflix ha diffuso in streaming un anticipo del trailer in arrivo tra poche ore per The Old Guard, la pellicola action con protagonisti Charlize Theron e Luca Marinelli, adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto di Greg Rucka. Il debutto sulla piattaforma digitale è atteso per il prossimo luglio.

Nel filmato della durata di pochi secondi vediamo la Theron coinvolta in numerose sequenze action che la mostrano come la leader del team protagonista della pellicola, mentre possiamo dare una rapida occhiata anche agli altri componenti del cast, tra cui il nostro Luca Marinelli. Il trailer ufficiale arriverà nel corso della giornata odierna.

The Old Guard è diretto da Gina Prince-Bythewood e scritto dallo stesso autore del fumetto (Rucka) insieme alla regista: oltre alla Theron e a Luca Marinelli, tra i protagonisti figurano anche KiKi Layne, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e l'ottimo Chiwetel Ejiofor, tutti nei panni di un gruppo di mercenari. Guidati dalla millenaria Andy (Theron), per qualche motivo questi soldati speciali sono dotati di immortalità e hanno lavorato e combattuto durante le guerre più importanti della storia dell'uomo. Tutto cambia per loro quando scoprono l’esistenza di un’altra creatura immortale, una donna di colore che serve nei Marines, mentre un’organizzazione criminale cerca di catturare le azioni del gruppo con una macchina fotografica.

Il fumetto originale risale al 2017, con Skydance Media che si era già assicurata i diritti di sfruttamento cinematografico nel marzo dello stesso anno, all'epoca dell'uscita del secondo numero. Prince-Bythewood firmò per la regia già nel luglio 2018.

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al poster ufficiale di The Old Guard e alle nuova foto ufficiali del film con Charlize Theron armata di ascia.