The Old Guard 2: Uma Thurman e Henry Golding nel cast del sequel Netflix!

Come confermato da Deadline, Uma Thurman e Henry Golding sono entrati a far parte del cast di The Old Guard 2, sequel della pellicola action Netflix che vedeva protagonista Charlize Theron nei panni di un'eroina millenaria e immortale guidare una squadra di suoi simili per scongiurare la fine del mondo. L'intero cast del primo film è confermato.

Insieme a Theron, dal primo film torneranno anche KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor.

Uno dei film più popolari di Netflix, con 186 milioni di ore di visione nei primi 28 giorni di uscita, The Old Guard ha debuttato sulla piattaforma digitale nel luglio del 2020. Il film, basato sulla serie graphic novel creata da Greg Rucka e Leandro Fernández, seguiva una squadra segreta di mercenari immortali che veniva improvvisamente smascherata, lottando per mantenere segreta la propria identità proprio mentre veniva scoperto un nuovo membro inaspettato.

I dettagli sulla trama del sequel sono stati finora tenuti nascosti, ma sembra che il progetto stia procedendo bene, con la news di queste due preziose aggiunte al cast. La conferma di The Old Guard 2 è arrivata lo scorso agosto e questa è la prima nuova notizia in merito al sequel.

A dirigere The Old Guard 2 sarà Victoria Mahoney, che all'epoca del suo ingaggio aveva dichiarato: "Sono rimasta genuinamente estasiata dall'incredibile livello di abilità, talento e competenza riscontrato nella realizzazione di The Old Guard. Devo averlo guardato un centinaio di volte, e per questo non so come esprimere appieno il mio entusiasmo per il fatto di essere stata invitata a esser parte di questo viaggio con deitipi così tosti. Sono sempre elettrizzata all'idea di continuare a spingere u limiti del genere per un'audience così appassionata".

Su queste pagine potete leggere la recensione di The Old Guard.