The Old Guard 2, paura sul set italiano di Netflix: riprese bloccate da un incendio

Le riprese in Italia di The Old Guard 2, nuovo cinecomix sviluppato da Netflix con protagonista Charlize Theron, sono state bloccate in queste ore a causa di un enorme incendio che ha colpito il set.

The Hollywood Reporter riferisce che la causa dell'incendio, scoppiato in Cinecittà Studios, non è stata ancora identificata, ma si sospetta che sia legato alla crisi di siccità che sta colpendo il nostro pause, mentre le temperature continuano a salire. Dopo lo spegnimento dell'incendio, il portavoce di Cinecittà Studios Marlon Pellegrini ha confermato che fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La coordinatrice della produzione del sequel di The Old Guard, Natalia Barbosa, afferma che questo incidente ha rallentato di due giorni il programma delle riprese.

Charlize Theron, che apparirà anche in un prossimo film biografico su Philip K Dick diretto da Alfonso Cuaron, riprenderà per Netflix il ruolo di Andromaca of Scythia, insieme ai membri del cast originale della Vecchia Guardia come KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngô, Chiwetel Ejiofor e i nuovi arrivati ​​Uma Thurman e Henry Golding. Il fumetto di The Old Guard, creato da Greg Rucka e dall'illustratore Leandro Fernandez, racconta la storia di un gruppo di mercenari immortali che combattono in segreto da migliaia di anni.

The Old Guard 2 non ha ancora una data d'uscita, quindi se avete amato il primo capitolo rimanete sintonizzati.